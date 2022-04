Dying Light 2: il New Game Plus ha finalmente una data d'uscita

Uno dei contenuti più attesi per Dying Light 2 Stay Human si prepara a fare il suo esordio. Techland aveva già confermato nelle scorse settimane che il New Game Plus di Dying Light 2 sarebbe arrivato prestissimo, ed ora c'è una data precisa per l'aggiornamento volto ad introdurlo.

Gli sviluppatori confermano infatti che il New Game Plus sarà disponibile a partire dal 27 aprile 2022, incluso all'interno dell'update 1.3.0, che porterà con se anche varie migliorie volte a rendere l'opera più stabile ed efficiente, oltre che ad arricchirla ulteriormente. Il NG+ di Dying Light 2 avrà funzioni piuttosto classiche: permetterà infatti di ricominciare il gioco mantenendo intatti il livello d'esperienza raggiunto, le abilità sbloccate e l'equipaggiamento ottenuto nel corso della prima partita.

Ciò consentirà dunque ai giocatori di rivivere la storia potendo compiere decisioni diverse e scoprire così ulteriori aspetti dell'opera firmata Techland, senza dover nuovamente sbloccare tutto tra abilità ed armi. Ci sono comunque alcuni eccezioni: oggetti come il rampino o il parapendio, infatti, andranno nuovamente sbloccati avanzando nella trama, in compenso però si partirà con 30 inibitori extra per potenziare ulteriormente la salute e la stamina del protagonista.

Tra le altre novità dell'update 1.3.0 troviamo inoltre una comparsa più frequente di infetti speciali, aumentando così la possibilità di ottenere loot speciale in possesso solo di specifiche creature. E ancora, sfide di parkour inedite con ulteriori medaglie da conquistare. Techland ha da poco confermato che Dying Light 2 ha raggiunto le 5 milioni di copie vendute, e con queste aggiunte non è da escludere che possa attirare l'attenzione di ulteriore pubblico.