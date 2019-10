Dying Light 2 e la nextgen: Techland parla dei benefici delle versioni PS5 e Xbox Scarlett

Intervistato dalla redazione di PushSquare, Tymon Smektala di Techland ha discusso della versione next-gen di Dying Light 2 e dei benefici, sia di natura grafica o tecnologica che propriamente ludici, apportati da PS5 e Xbox Scarlett.

Dopo aver ribadito la volontà di pubblicare enormi espansioni e DLC gratuiti negli anni che lo vedrà impegnato assieme agli autori polacchi nel supporto post-lancio di Dying Light 2, lo sviluppatore capo dell'ultima fatica horror a mondo aperto di Techland ha affrontato la questione next-gen per riferire che "non sono un tecnico, quindi non emozionano eccessivamente i discorsi sulle analisi dei dati dell'hardware delle nuove console. Piuttosto, mi emoziona sapere che tutto ciò apporterà quei benefici e quei miglioramenti nel gameplay che ci attendiamo da simili piattaforme".

Stando a Smektala, il principale beneficio offerto da sistemi come PS5 e Xbox Scarlett consisterà "nell'accesso quasi istantaneo a un'enorme quantità di dati, perchè questo sarà davvero un punto di svolta per tutti noi che abbiamo deciso di fare parte di questa industria". C'è poi un altro aspetto che potrebbe contribuire a rendere Dying Light 2 un titolo autenticamente next-gen, come spiega lo sviluppatore capo di Techland dichiarando che "se stai giocando a un titolo open world di questa generazione e ti guardi intorno noti che tutti gli NPC hanno la stessa faccia, le stesse animazioni e cose del genere. Sono in sostanza un massimo di cinque-sei personaggi copiati centinaia e centinaia di volte. Nella prossima generazione, invece, potremo creare NPC con aspetto e comportamento completamente diversi, ma a parte questo ci vorrà del tempo prima di capire come utilizzare nel migliore dei modi tutta quella potenza".

L'autore di Techland confida infine di annunciare presto la data di lancio definitiva di Dying Light 2, attualmente prevista nel corso della primavera del 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.