Dying Light 2: novità in arrivo il 27 maggio, seguiamo l'evento su Twitch dalle 20:00

Come previsto, la campagna di video teasing di Dying Light 2 ha portato ad un annuncio: Techland ha confermato che il 27 maggio alle 21:00 (ora italiana) svelerà qualcosa di nuovo sul gioco in diretta su Twitch.

Non sappiamo esattamente cosa abbia in serbo lo studio polacco per questa serata a tema horror, noi saremo in prima linea sul canale Twitch di Everyeye dalle 20:00 per scoprirlo insieme a voi. Nei giorni scorsi la compagnia ha pubblicato una serie di mini video sui social per ingolosire il pubblico, ci aspettavamo un reveal all’E3 di Los Angeles a metà giugno ma evidentemente Techland ha deciso di anticipare i piani, probabilmente anche per evitare la fuga di leak.

Proprio questa mattina è stata leakata la copertina di Dying Light 2 per PlayStation 5, la data di uscita è ancora avvolta nel mistero (Dying Light 2 dovrebbe comunque uscire nel 2021), chissà che non sia possibile scoprirla proprio durante la live di giovedì, appuntamento sul canale Twitch di Everyeye.it per una serata da passare tutti insieme aspettando il reveal di Dying Light 2. Ricordiamo che lo stesso giorno Sony mostrerà il gameplay di Horizon Forbidden West, un giovedì davvero interessante dunque per tutti gli appassionati di videogiochi, vi aspettiamo su Twitch in questa calda serata di fine maggio.