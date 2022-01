Dying Light 2, novità in arrivo su gameplay e contenuti: ecco la data dell'ultimo evento

Di ritorno dalla City di Dying Light 2 con il video 4K Ray Tracing in DLSS, i ragazzi di Techland fissano la data dell'ultimo video di approfondimento prima del lancio del loro attesissimo horror a mondo aperto.

L'Episodio 6 della serie di video Dying2Know dovrebbe essere il classico appuntamento irrinunciabile per tutti gli appassionati, in funzione delle informazioni che verranno condivise dalla software house polacca prima della commercializzazione del titolo, prevista per il 4 febbraio su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S e in versione Cloud su Nintendo Switch.

L'ultimo video approfondimento, infatti, dovrebbe offrirci un riepilogo dei ricchi contenuti di lancio e farci sbirciare tra le pieghe dell'esperienza ludica con un nuovo video gameplay. Non è ancora chiaro, però, se sarà proprio questa l'occasione scelta da Techland per mostrare la versione PS4 e Xbox One di Dying Light 2 con il video promesso dai rappresentanti della casa di sviluppo europea.

Per scoprirlo, non ci resta che attendere fino alle ore 21:00 di giovedì 13 gennaio per assistere al sesto e ultimo episodio della serie Dying2Know, ma prima vi invitiamo a leggere il nostro ultimo speciale di Dying Light 2 tra combattimenti e parkour.