Dying Light 2, novità in arrivo? Ne parla il compositore della colonna sonora

Con un messaggio condiviso sui suoi profili social, il compositore Olivier Deriviere manifesta tutto il suo entusiasmo per il lavoro che sta svolgendo sulla colonna sonora di Dying Light 2, l'ambizioso horror a mondo aperto di Techland che, stando a quanto suggerito da un leak di maggio, navigherebbe in cattive acque.

Nel suo messaggio, Deriviere spiega infatti che "mi sto divertendo così tanto con la musica di Dying Light 2! Non potevo più tenere per me questa cosa. Spero davvero che vi piaccia altrettanto quanto sto realizzando".

L'autorevolezza della fonte e, se vogliamo, la chiarezza delle indicazioni fornite non possono che indurci a credere nell'arrivo imminente di nuovi aggiornamenti sullo sviluppo di Dying Light 2. Il curriculum di Deriviere, d'altronde, è di tutto rispetto: negli scorsi anni, il musicista e compositore francese ha infatti lavorato alle colonne sonore di videogiochi come Streets of Rage 4, A Plague Tale, Vampyr, Remember Me, Memories Retold, Assassin's Creed IV, Get Even e GreedFall.

Come nel recente caso delle nuove immagini di The Invincible, le dichiarazioni di Deriviere alimentano le speranze degli appassionati per la presenza di Dying Light 2 ai The Game Awards 2020, magari con un video gameplay inedito e, si spera, con l'annuncio della data d'uscita ufficiale su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X/S.