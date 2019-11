Dying Light 2: nuovi indizi da Techland sulla data di uscita su PC, PS4 e Xbox One

Nel corso di un'intervista concessa alla redazione di GamesIndustry.biz, i vertici di Techland potrebbero aver svelato la finestra di lancio definitiva di Dying Light 2.

Partendo dalle dichiarazioni offerte dagli sviluppatori polacchi, infatti, i giornalisti della famosa testata videoludica specializzata nelle notizie e negli articoli di approfondimento di carattere finanziario e commerciale hanno riferito come il publisher Koch Media e gli autori di Techland abbiano intenzione di lanciare Dying Light 2 nel corso del mese di giugno del 2020.

In base alle indicazioni fornite da GI, quindi, il prossimo atto della rinomata serie action horror a mondo aperto intrisa di elementi ruolistici arriverà nei negozi di tutto il mondo nella triplice edizione per PC, PlayStation 4 e Xbox One nel delicato periodo dell'E3 2020 che, con tutta probabilità, sarà dominato dalle notizie su PS5 e Xbox Scarlett e sui videogiochi di prossima generazione (tra i quali, casualmente, figurerà anche la trasposizione next-gen di Dying Light 2).

Qualora risultasse veritiera, l'uscita a giugno di Dying Light 2 rientrerebbe nella finestra di commercializzazione della primavera del 2020 indicataci da Techland e, oltretutto, consentirebbe all'azienda polacca di smarcarsi dalla feroce competizione rappresentata da kolossal del calibro di Final Fantasy 7 Remake, The Last of Us Parte 2, Cyberpunk 2077 e Watch Dogs Legion, tutti previsti al lancio prima dell'E3 2020. Speriamo quindi di ricevere al più presto una conferma o una smentita ufficiale da parte di Techland e Koch Media; nel frattempo, vi lasciamo in compagnia della nostra anteprima di Dying Light 2 dalla Gamescom e al gameplay esteso della demo E3 2019.