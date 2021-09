Dying Light 2 offre ben 200 armi diverse per il combattimento, rivela Techland

Sebbene Dying Light 2 sia stato rinviato al 2022, i ragazzi di Techland continuano a lavorare duramente per offrire la miglior esperienza possibile al lancio del nuovo Action RPG open world a tema zombie, tenendo aggiornati i fan sulle caratteristiche più interessanti dell'avventura horror.

Tramite il nuovo episodio del Dying 2 Know More, gli sviluppatori si sono concentrati sulle armi che sarà possibile utilizzare nel corso dell'avventura. Un elemento su cui il team ha puntato molto forte, dato che all'interno del mondo di gioco sarà possibilità utilizzare fino a 200 diverse armi, molte delle quali improvvisate e costruite attraverso le risorse a nostra disposizione. L'equipaggiamento è semplice da creare, ma può anche rompersi facilmente, motivo per cui è bene tenere sempre sotto controllo la resistenza del nostro oggetto contundente in modo da non ritrovarsi disarmati nei momenti meno opportuni. Portare con sé armi pesantemente modificate può inoltre essere una saggia decisione, in modo da essere pronti ad affrontare ogni tipo di ostilità, in particolare contro le creature più pericolose e resistenti agli attacchi normali. Dying Light 2 promette quindi un sistema di combattimento molto variegato grazie alla vasta quantità di strumenti a nostra disposizione.

Dying Light 2 Stay Human uscirà il 4 febbraio 2022 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One, due mesi dopo l'originale release fissata a dicembre 2021. Alla GamesCom 2021 è stato inoltre possibile vedere l'evoluzione di parkour e combattimenti in Dying Light 2.