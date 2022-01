Dying Light 2: l'upgrade a PS5 e Xbox Series X sarà gratis; cross-play assente al day-one

Quando mancano pochissime settimane al lancio, i ragazzi di Techland hanno fornito alcuni importanti chiarimenti in merito a Dying Light 2, atteso action in prima persona a base di zombie e parkour.

Innanzitutto, i rappresentanti della compagnia polacca hanno confermato mediante un comunicato ufficiale che gli acquirenti di Dying Light 2 per PS4 e Xbox One avranno diritto all'aggiornamento grafico per PS5 e Xbox Series X|S gratis. A fare da contraltare a questa notizia, ce n'è un'altra sicuramente meno piacevole. Techlend ha spiegato che Dying Light 2 non supporterà il multiplayer cross-platform e cross-generation al lancio previsto per il 4 febbraio. Il cross-play tra Steam ed Epic Games Store sarà invece disponibile fin da subito.

Ha inoltre colto l'occasione per svelare alcuni importanti dettagli in merito alla cooperativa:

Ad esclusione del prologo, Dying Light 2 potrà essere giocato e completato interamente in cooperativa;

Tutti i giocatori ospiti potranno conservare gli oggetti acquisiti e la progressione del personaggio;

Le decisioni importanti potranno essere prese da tutti i giocatori nella partita attraverso una votazione, sebbene la decisione finale spetterà all'host della partita.ù

