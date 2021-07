Dying Light 2 oggi in azione: Everyeye segue l'evento live su Twitch dalle 19:30!

I videogiocatori in attesa di novità sulla produzione a firma del team di Techland, possono prepararsi a seguire il nuovo evento dedicato a Dying Light 2 in programma per la serata odierna.

A partire dalle ore 21:00 di questa sera - giovedì 1 luglio 2021 -, il team di sviluppo promette di offrire un nuovo sguardo all'atteso titolo, tornato di recente a mostrarsi in occasione dell'E3 2021, sulle frequenze del PC Gaming Show, con notizie su quello che sarà il ciclo giorno-notte di Dying Light 2. Con l'appuntamento con Dying Know 2, Techland offrirà ulteriori dettagli sul suo nuovo gioco.

Per l'occasione, la Redazione non mancherà ovviamente di seguire lo show in diretta, per commentare ogni novità in compagnia della community. L'appuntamento, come ormai di consueto, è sulle frequenze del Canale Twitch di Everyeye. L'appuntamento, in particolare, è fissato per le ore 19:30, per un'oretta e mezza di chiacchiere in compagnia, per attendere insieme l'avvio dell'appuntamento a tema Dying Light 2.



Come sempre, vi ricordiamo che per iscriversi al Canale Twitch di Everyeye è sufficiente cliccare sull'apposita icona a forma di cuore. In questo modo, sarà possibile interagire in diretta con la Redazione e ricevere una notifica all'avvio delle trasmissioni. Vi aspettiamo!