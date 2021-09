Dying Light 2, l'oscurità cambia tutto: Techland parla del ciclo giorno/notte

Al PC Gaming Show del 13 giugno abbiamo imparato qualcosa di nuovo su Dying Light 2, l'ambizioso gioco di zombie e parkour sviluppato da Techland in uscita il 7 dicembre 2021.

Il Creative Director Adrian Ciszewski, ad esempio, ha avuto modo di parlare del ciclo giorno/notte: "La notte è un nemico comune per tutti i giocatori di Dying Llight 2. Durante il giorno, ognuno ha i suoi impegni. Potresti odiare una delle fazioni. Ma di notte, tutti hanno lo stesso nemico: gli infetti. Quando arriva la notte, il mondo cambia completamente. Gli umani governano la città durante il giorno, ma le strade sono ricolme di infetti di notte. Il pavimento è lava, come si suol dire. Dovreste stare sui tetti. Se saltate a piano terra, diventa doloroso. Sarete cacciati dagli Screamers". Gli Screamers sono degli infetti con le sembianze di bambini, già presenti nel gioco originale, che inseguono i giocatori ed emettono delle urla potentissime attirando tutti gli altri non morti.

"La notte porta con sé anche delle opportunità di gameplay", ha continuato Ciszewski. "Se viaggiate nel mondo di giorno, potete vedere un sacco di infetti negli edifici - un po' come in Io Sono Leggenda - mentre dormono. Aspettano la notte per andare a caccia. Per cui quando sono fuori al buio, lasciano gli interni quasi completamente vuoti, dando a voi l'opportunità di visitare quei luoghi. Il sistema della metro è solitamente molto popolato di giorno, ma di notte potete andarci ed esplorare facilmente. Potreste trovare dei container militari, laggiù".

Di notte, inoltre, dovete porre attenzione al biomarker sul polso: "Tutti nel mondo sono infetti. Più tempo passate nell'oscurità, più velocemente sale il livello dell'infezione. Non dovete gestire solo il tempo, ma anche l'infezione. Potete ottenere più tempo mangiando cibo o facendovi delle iniezioni".

Dying Light 2 verrà lanciato su PlayStation 5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC il 7 dicembre. Se non lo avete ancora fatto, scoprite cosa ne pensiamo del mondo in costante evoluzione di Dying Light 2.