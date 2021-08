Dying Light 2: tutto su parkour e combattimento, il primo capitolo arriva su Switch

Continua la serie di appuntamenti intitolati Dying 2 Know, attraverso i quali Techland sta lentamente svelando al pubblico tutti i dettagli su Dying Light 2. L'ultimo episodio, andato in streaming durante la Gamescom 2021, è stato interamente dedicato a due aspetti fondamentali del gameplay: parkour e combattimento.

La presentazione è infatti iniziata mostrando diverse sequenze legate all'esplorazione con l'obiettivo di mostrare ai giocatori le possibilità offerte dal sistema di parkour, il quale consente di spostarsi rapidamente da una parte all'altra della mappa combinando salti con le corde, corse sui muri, movimenti col rampino, scivolate e tanto altro. Ogni azione disponibile è stata ricreata con grande attenzione grazie al contributo di veri sportivi che hanno permesso di catturare centinaia di animazioni. Gli sviluppatori promettono anche la presenza di abilità sbloccabili che rendono ancora più fluido il movimento e ampliano le possibilità offerte in termini di movimento. Ma il parkour non serve solo a spostarsi, poiché può essere sfruttato anche per contrastare gli avversari in combattimento. Proprio come nel precedente capitolo, potremo aggredire i nemici con calci in scivolata, attacchi dall'alto e spintoni che potrebbero far cadere giù da un tetto un bersaglio evitando uno scontro. Il team di sviluppo promette un combat system in cui il nemico reagisce in modo diverso in base alla parte del corpo colpita e nel quale la creatività paga.

Nel corso dell'evento si è parlato anche di scelte e conseguenze, dal momento che in base alle fazioni supportate si avranno ripercussioni sulla mappa e su altri aspetti del gameplay. Una delle fazioni permette ad esempio di avere maggiori appigli che favoriscono la verticalità nell'esplorazione, invece un'altra fa largo uso del metallo e facilita quindi la costruzione di armi da taglio e altri strumenti di morte. Per la gioia di tutti i possessori di Dying Light, visitando il sito ufficiale è ora possibile sbloccare gratis nel primo capitolo il Brilliant Hammer, una delle armi di Dying Light 2.

A chiudere l'evento è stato infine l'annuncio di Dying Light Platinum Edition in versione Nintendo Switch, il quale contiene tutte le espansioni disponibili per il titolo Techland.