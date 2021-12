Dying Light 2 tra parkour, esplorazione e combattimento: 15 minuti di nuovo gameplay

Nel corso di una diretta Twitch, i ragazzi di Techland hanno mostrato altri 15 minuti di gameplay tratti dal promettente Dying Light 2 Stay Human, nuovo capitolo della serie survival horror open world.

Il filmato di gameplay, che vi abbiamo riportato in apertura, è un perfetto mix di esplorazione, combattimento e interazione con i personaggi che popoleranno il mondo di gioco curato da Techland.

La clip mostra una missione chiamata "A Place Called Home", e inizia in cima a un edificio anonimo vicino al cuore della città, con una discussione tra Aiden e Lawan, quest'ultima interpretata da Rosario Dawson. Lawan vuole che Aiden aiuti a ripristinare l'energia di una sottostazione elettrica nelle vicinanze e gli consegna un parapendio che gli permette di sfruttare le correnti ascensionali provenienti dalle prese d'aria attive e navigare sopra i vicoli infestati dagli zombi della città.

Una volta giunto a destinazione, Aiden incontra i Peace Keepers, una delle fazioni in lizza per il controllo della città. All'interno dell'edificio sono presenti alcuni enigmi da risolvere per ripristinare la corrente e, una volta terminata l'operazione, Aiden deve decidere se consegnare il controllo della stazione al gruppo di sopravvissuti di Lawan o ai Peace Keepers. Entrambe le parti offrono i propri vantaggi in cambio del controllo: i Peace Keepers, ad esempio, installeranno trappole per auto esplosive in giro per la città in cambio delle chiavi del relè.

Aiden torna quindi in un luogo chiamato Fisheye, che viene rapidamente attaccato da predoni violenti. Il nostro protagonista dovrà respingere gli assalitori sfruttando una combinazione di abilità di parkour e parapendio per raggiungere i tetti dove sono installati i lanciarazzi dei predoni e disabilitarli prima che possano puntare su Fisheye.

Dying Light 2 uscirà l'8 febbraio su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One. Il titolo non subirà ulteriori ritardi in quanto già entrato in fase Gold.