Dying Light 2, parla Techland: 4K e Ray Tracing su next-gen, ma focus su PS4 e Xbox One

Dopo la recente conferma da parte del team di sviluppo in merito all'uscita di Dying Light 2 nel 2021, una ricca intervista concessa da Techland svela molti interessanti dettagli sul progetto.

In particolare, nel discorrere con la redazione di Wccftech, la software house polacca ha espresso il proprio apprezzamento per le potenzialità delle console di nuova generazione. Impressionate dalle performance di PS5 e Xbox Series X sul fronte di GPU e CPU, Techland ritiene che ci vorrà diverso tempo prima di poter sfruttarne al meglio le caratteristiche. Per cominciare, ad ogni modo, nella sua versione next-gen Dying Light 2 proporrà sugli hardware tre modalità di fruizione: Quality, che offrirà il Ray Tracing, Performance, che proporrà un frame rate superiore ai 60 fps, e 4K.



Nonostante gli accorgimenti adottati per i nuovi hardware Sony e Microsoft, la priorità di Techland restano PlayStation 4 e Xbox One. Sull'argomento, Tomasz Szalkowski, Renderin Director di Techland, è stato molto chiaro: "Le console 'principali' sono state a lungo la nostra priorità. Stiamo facendo ogni sforzo per garantire che la qualità del gioco su PS4 e Xbox One sia al più alto livello. Abbia iniziato a effettuare test sulla vecchia generazione di console molto prima di quanto fatto con altri progetti. Una scelta dovuta all'estensione dei cambiamenti che hanno interessato l'engine e all'ambizione di creare un gioco ancora più ampio e complesso di quanto fatto con il primo Dying Light".



Gli ultimi aggiornamenti sul titolo hanno visto pubblicata una breve sequenza di gameplay di Dying Light 2.