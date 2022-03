Dying Light 2: la patch 1.2 è ora disponibile, tanti miglioramenti e nuovo preset grafico

Gli sviluppatori di Techland hanno pubblicato una corposa patch correttiva per Dying Light 2: Stay Human che mira a correggere i problemi tecnici dell'open world e a rendere l'esperienza generale molto più stabile.

La patch 1.2 per Dying Light 2 è ora disponibile per la versione PC del gioco ed "entro qualche giorno" arriverà anche sulle altre piattaforme. Il corposo aggiornamento porta in dote una serie di correzioni e miglioramenti in grado di rendere sensibilmente più più pulita l'esperienza di gioco. Come si apprende dalla lunga patch note, tutti i casi noti come "Deathloop" sono stati risolti, così come i blocchi che non consentivano il completamento di alcune missioni chiave e il proseguimento della storia. Numerose migliorie sono state poi apportate alla componente cooperativa e allo spawning dei compagni. Non mancano numerose correzione al gameplay: le prestazioni delle armi contundenti sono state migliorate, i nemici reagiscono in maniera più naturale a seconda del tipo di arma utilizzata e dell'attacco. I fix chiamano in causa anche l'interfaccia, con una miglior visualizzazione delle barre HP e Stamina.

Non potevano infine mancare i miglioramenti al comparto tecnico: in generale sono stati corretti alcuni cali di performance ed è stato introdotto un nuovo preset grafico ad alte prestazioni che ottimizza la resa visiva. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione di Dying Light 2: Stay Human.