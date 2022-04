Dying Light 2, la patch 1.3.0 è disponibile: arrivano New Game Plus e tante novità

A breve distanza dal superamento delle 5 milioni di copie vendute per Dying Light 2, il team di Techland ha mantenuto la propria promessa, pubblicando un importante update dedicato al survival.

Da ora, i giocatori possono infatti procedere con il download della patch 1.3.0, che provvedere ad installare il New Game Plus in Dying Light 2. Per rendere intrigante l'esperienza di una nuova run, il team di sviluppo ha provveduto a caratterizzare il New Game Plus con una serie di elementi interessanti. Dopo aver raggiunto i titoli di coda, i giocatori potranno infatti rituffarsi in Dying Light 2, con il titolo che presenterà un livello di difficoltà più impegnativo, oltre ad una redistribuzione dei nemici sulla mappa. Trenta nuovi inibitori e un nuovo livello di rarità per le armi arricchiscono ulteriormente il quadro, accanto a nuovi obiettivi per le sfide di parkour.



Accanto alla nuova missione Mutated Infected: Something Big Has Been Here, l'update 1.3.0 di Dying Light 2 provvede a correggere un'ampia selezione di bug, relativi in particolare al funzionamento della modalità cooperativa del titolo. Ulteriori modifiche vanno inoltre a risolvere imperfezioni del gameplay e dell'interfaccia del survival, che vede infine migliorato anche il livello di stabilità, con riduzione dei fenomeni di crash e dei cali di framerate.