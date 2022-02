Dying Light 2, patch in arrivo su PC, PS e Xbox: ecco cosa cambierà, parla Techland

Con un ottimo debutto per Dying Light 2: Stay Human, accelerano i piani di supporto post lancio per l'avventura post-apocalittica firmata dagli sutori di Techland.

La compagine polacca ha infatti ufficialmente annunciato i dettagli relativi alla prossima patch prevista per il survival, su PC e console. In calce a questa news, potete trovare tutte le informazioni offerte in merito ai cambiamenti previsti su ciascuna piattaforma. Di seguito, vi riportiamo ad ogni modo i dettagli salienti:

Patch per Dying Light 2 su PC (Steam ed Epic Games Store)

Techland ha già risolto molteplici bug responsabili di episodi di crash del gioco e di blocchi su schermate nere. Corretto anche l'errore causa della replicazione dei corpi dei nemici abbattuti in co-op. Migliorata inoltre la performance del DLSS.

La software house è invece ancora al lavoro su di un metodo per andare in aiuto dei giocatori bloccati in loop di morti o in binari narrativi interrotti. Il team sta inoltre lavorando sull'attivazione di salvataggi di backup.

Patch per Dying Light 2 su PS4 e PS5

La pubblicazione del nuovo Hotfix è prevista per la metà della prossima settimana al più tardi. Tra i problemi già risolti, troviamo il persistere di connessioni instabili, episodi di crash, schermate nere persistenti. Interventi anche per quanto riguarda la co-op, con avversari immortali, stealth impreciso e replicazioni di corpi di nemici sconfitti.

Techland è invece ancora al lavoro per correggere una serie di blocchi narrativi e impedimenti alla prosecuzione dell'avventura.

Patch per Dying Light 2 su Xbox One e Xbox Series X|S

Anche su console Xbox, la patch sarà pubblicata entro la metà della prossima settimana. Con l'hotfix, saranno risolte le medesime problematiche di PS4 e PS5, con l'aggiunta di alcuni interventi ulteriori. Tra questi, spicca l'implementazione di una modalità 60 fps VRR su Xbox Series X.Sul fronte degli interventi ancora in lavorazione, troviamo anche in questo caso loop narrativi e di gameplay, oltre all'aggiunta di salvataggi di backup.Ricordiamo invece che non è prevista l'abilitazione dei 60 fps per Dying Light 2: Stay Human su Xbox Series S