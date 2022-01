Dying Light 2 su PC: NVIDIA DLSS fa miracoli nel video 4K Ray Tracing

In occasione del CES 2022, Techland ha offerto un nuovo assaggio del gameplay di Dying Light 2 tra parkour e open world con uno spettacolare video 4K Ray Tracing che testimonia, semmai ve ne fosse ancora bisogno, tutta la potenza delle GPU NVIDIA GeForce RTX e i benefici offerti dalla tecnologia di upscaling DLSS.

Il nuovo trailer confezionato dalla software house polacca di porta nuovamente sui tetti e per le strade della città post-apocalittica da esplorare in Dying Light 2 per confermare il supporto day one alla tecnologia di "upscaling intelligente" NVIDIA DLSS e, sempre per i possessori di un PC equipaggiato con una GPU GeForce RTX, la possibilità di attivare il Ray Tracing.

In base alla propria configurazione hardware si potranno tarare i parametri Ray Tracing per l'illuminazione globale, le ombre e i riflessi prodotti da vetri, specchi d'acqua e superfici metalliche. Per quanto concerne le versioni console, ricordiamo che recentemente un rappresentante di Techland ha promesso di mostrare Dying Light 2 su PS4 e Xbox One a gennaio, si presume con un video gameplay che possa aiutarci a fare chiarezza sulla grafica e sulle prestazioni offerte dal titolo su sistemi last-gen e, seppur indirettamente, su PC gaming entry level.

Qualora foste interessati, qui trovate anche un approfondimento sulle specifiche minime e consigliate di Dying Light 2 il cui lancio, lo ricordiamo, è previsto per il sempre più prossimo 4 febbraio su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S e in versione Cloud su Nintendo Switch.