Dying Light 2 PC: svelate le Specifiche Minime, Consigliate e Ray Tracing

Dopo aver annunciato la fase Gold di Dying Light 2, per i ragazzi di Techland è giunto finalmente il momento di svelare le Specifiche Minime, Raccomandate e Ray Tracing della versione PC del loro attesissimo survival horror a mondo aperto in uscita a inizio febbraio 2022.

La software house polacca fornisce così delle importanti indicazioni sui requisiti hardware da rispettare per poter esplorare ladimensione open world di Dying Light 2 senza scendere a compromessi con la grafica e il framerate.

L'infografica condivisa da Techland si suddivide in due parti: nella prima è possibile scoprire le configurazioni hardware ideali per giocare in 1080p a 30 o 60fps senza attivare il Ray Tracing. Nella seconda vengono fornite invece tutte le indicazioni a coloro che, possedendo una scheda video della famiglia GeForce RTX Serie 20 o 30, desidera sfruttare gli effetti di illuminazione in Ray Tracing per elevare la propria esperienza di gioco, a parità di setting grafici tra risoluzione e framerate rispetto alle specifiche Minime e Raccomandate, come pure di spazio di archiviazione necessario per installare il gioco (fissato in 60 GB).

Requisiti Minimi (1080p a 30fps)

Sistema Operativo: Windows 7

CPU: Intel Core i3-9100 da 3.6 GHz / AMD Ryzen 3 2300X da 3.5 GHz

Scheda Video: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 560 4GB VRAM

Memoria RAM: 8 GB

Requisiti Raccomandati (1080p a 60fps)

Sistema Operativo: Windows 10

CPU: Intel Core i5-8600K / AMD Ryzen 5 3600X

Scheda Video: NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB / AMD Radeon RX Vega 56 8 GB

Memoria RAM: 16 GB

Requisiti Minimi per giocare in Ray Tracing (1080p a 30fps)

Sistema Operativo: Windows 10

CPU: Intel Core i5-8600K a 3.6 GHz / AMD Ryzen 5 3600X a 3.6 GHz

Scheda Video: NVIDIA GeForce RTX 2070 6 GB

Memoria RAM: 16 GB

Requisiti Raccomandati per giocare in Ray Tracing (1080p a 60fps)

Sistema Operativo: Windows 10

CPU: Intel Core i5-8600K a 3.6 GHz / AMD Ryzen 7 3700X

Scheda Video: NVIDIA GeForce RTX 3080 6 GB

Memoria RAM: 16 GB

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che Dying Light 2 sarà disponibile dal 4 febbraio su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S e in versione Cloud su Nintendo Switch. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il nostro speciale su Dying Light 2 tra parkour e combattimenti.