Dying Light 2: personaggi, creature e ambientazioni nelle nuove immagini dell'E3 2019

Dopo aver annunciato la finestra di lancio di Dying Light 2 nel corso della conferenza E3 2019 di Microsoft, gli sviluppatori di Techland pubblicano una nuova serie di immagini del loro attesissimo action horror a mondo aperto.

Con questi scatti, il team polacco sintetizza l'esperienza di gioco che ci attende impersonando l'eroe di Dying Light 2 e le diverse attività che dovremo svolgere per ristabilire l'ordine in una città dominata dal caos e dalla perenne angoscia per un'invasione di zombie.

Chi si è cimentato con le sfide del primo capitolo e dell'enorme espansione The Following, scorrendo queste immagini noterà il ritorno di elementi cardine della serie come il sistema di personalizzazione delle armi e la grande libertà concessa all'utente nella scelta degli incarichi da completare e delle missioni da svolgere.

Per poter immergerci nelle atmosfere a tinte oscure di Dying Light 2 dovremo attendere fino alla primavera del 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Di recente, gli autori di Techland hanno illustrato la storia del loro ambizioso progetto free roaming paragonando le dinamiche narrative che si instaureranno tra le diverse fazioni a quelle che hanno animato l'universo fantasy di Game of Thrones.