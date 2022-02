Dying Light 2, ci è piaciuto? Tra open world e zombie, la recensione!

Dopo una lunga attesa e alcuni rinvii, l'erede di Dying Light ha finalmente raggiunto PC e console: come se la cava l'ultima creazione di casa Techland?

Dopo aver portato a compimento l'avventura open world, il nostro Alessandro Bruni ha provveduto a raccontare la sua esperienza in una densissima recensione di Dying Light 2: Stay Human. Nel descrivere l'efficacia dell'approccio a mondo aperto e nel tratteggiare il livello di implementazione delle diverse meccaniche di gameplay, ha preso così forma il giudizio di Everyeye su questa attesa produzione videoludica. Non mancano ovviamente all'appello nemmeno considerazioni legate all'intreccio narrativo e alla costruzione della componente RPG di Dying Light 2: Stay Human.

Tra i nuovi giochi di febbraio 2022 più attesi dal pubblico, insieme ad Elden Ring e Horizon: Forbidden West, non poteva mancare una ricca video recensione dell'epopea post-apocalittica a base di zombie. Direttamente in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye potete dunque trovare un ricco filmato volto a descrivere ogni aspetto di Dying Light 2: Stay Human. Nel lasciarvi alla visione, ricordiamo che Techland ha da poco confermato che la Day One Patch di Dying Light 2 correggerà oltre un migliaio di bug del gioco, così da rifinire l'esperienza giusto in tempo per il lancio del titolo, in programma per la giornata di domani, venerdì 4 febbraio 2022.