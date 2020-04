Dying Light 2, il posticipo del gioco ha offerto nuove opportunità: parla Techland

Originariamente atteso per la primavera di quest'anno, il posticipo di Dying Light 2 ha rimandato a data da destinarsi l'approdo del titolo sul mercato vidoeludico.

Sulla decisione di rinviarne la pubblicazione, si è di recente nuovamente espresso il team di sviluppo, per tramite di Eugean Harton, Lead Producer del survival horror. Nel corso di un'intervista concessa a Official PlayStation Magazine, quest'ultimo ha in particolare evidenziato come il tempo aggiuntivo messo a disposizione degli sviluppatori Techland stia consentendo al team di dedicarsi con le giuste attenzioni alla definizione dell'esperienza di gioco.

"Ritardare il gioco - ha affermato Harton - ha aperto la strada alla possibilità di definire aspetti narrativi del titolo, scelte che i giocatori potranno compiere, così come il livello di opportunità open world che gli utenti si troveranno di fronte. Costruire il mondo richiede tempo e vogliamo che Dying Light 2 sia l'evoluzione di ciò che abbiamo iniziato con il primo gioco".



Attualmente, l'atteso survival horror è privo di una nuova data o finestra di lancio, ma è già stata confermata la sua natura cross-gen. Oltre che su PC, PlayStation 4 e Xbox One, Diying Light 2 uscirà anche su PlayStation 5 e Xbox Series X. Siete curiosi di scoprire cos'ha in serbo Techland per la produzione?