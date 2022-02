Dying Light 2: il preload è disponibile anche su PS4 e PS5

Mentre qualcuno ha già messo le mani su una copia di Dying Light 2 Stay Human a causa della rottura del day one, i giocatori che hanno effettuato il preorder della versione digitale possono ora procedere al download su qualsiasi piattaforma.

Dalla mezzanotte di oggi, infatti, Dying Light 2 Stay Human è ufficialmente disponibile al preload su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Steam. In questo modo è possibile scaricare tutti i file necessari per iniziare a giocare nella notte tra giovedì 3 febbraio e venerdì 4 febbraio, quando il titolo verrà sbloccato per gli utenti che l'hanno prenotato.

Per chi se lo stesse chiedendo, il peso del gioco varia in maniera importante tra le svariate piattaforme e di seguito trovate il peso effettivo di ciascuna versione:

PlayStation 4: 50,9 GB

50,9 GB PlayStation 5: 25,4 GB

25,4 GB Xbox Series X|S: 35 GB

35 GB PC (Steam): 43 GB

È molto probabile che il ridotto peso dell'edizione per la console di ultima generazione targata Sony sia dovuto all'innovativo algoritmo di compressione Kraken che, come accaduto più volte nell'ultimo anno, ha permesso ai giocatori PS5 di risparmiare spazio prezioso sul ridotto SSD della console.

In attesa della recensione del gioco, vi ricordiamo che di recente è stato pubblicato un nuovo gameplay di Dying Light 2 in versione PS4 e Xbox One.