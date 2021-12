Dying Light 2: preordinalo da Gamelife con ricarica PSN inclusa ad un prezzo super

Gamelife lancia un nuovo interessante bundle dedicato a Dying Light 2 che vi permetterà di acquistare il gioco per PS4 e PS5 insieme ad una ricarica PlayStation Store del valore di 20 euro ad un prezzo davvero conveniente.

Solo da Gamelife, Dying Light 2 per PS4 o PS5 con ricarica PSN da 20 euro è disponibile in preordine al prezzo di 71 euro, la catena ricorda che per questa promozione "È possibile l’acquisto di un solo pezzo per cliente. Eventuali ordini non rispondenti alle restrizioni non potranno essere accettati e saranno rimborsati."

Prenotando Dying Light riceverete anche i bonus preorder Reload e Reach For The Sky, due pacchetti DLC che includono i seguenti contenuti extra utilizzabili in-game:

Costume Reload

Skin arma Reload

Skin parapendio Reload

Costume Reach For The Sky per Lawan

Skin parapendio Reach For The Sky per Lawan e Aiden

Zaino Reach For The Sky per Lawan e Aiden

Balestra Reach For The Sky

Inizialmente atteso per il mese di dicembre 2021, Dying Light 2 arriverà il 4 febbraio 2022 su tutte le principali piattaforme, l'offerta di Gamelife è valida solo e unicamente per le versioni PlayStation e il la ricarica PSN potrà essere spesa solamente sul PlayStation Store e non è rimborsabile e/o scambiabile con altre Gift Card.