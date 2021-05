Dying Light 2: preordini aperti su Amazon e GameStopZing

Dopo la presentazione del gameplay di Dying Light 2, sono stati ufficialmente aperti i preordini del gioco, in uscita il prossimo 7 dicembre nei formai PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Nel momento in cui scriviamo su Amazon e GameStop è possibile prenotare solamente l'edizione standard mentre le edizioni Deluxe e Collector's sono disponibil sul sito di Dying Light. La versione standard include il gioco in una custodia con copertina reversibile e un bonus preorder, il pacchetto skin Reload con un completo esotico e copertura per armi e parapendio.

La versione Deluxe include la custodia Steelbook in metallo, il DLC Legendary Pack, colonna sonora in formato digitale e il primo DLC mentre la Ultimate Edition digitale aggiunge il DLC Storia 2 e bonus in-game come Bonus XP e oggetto per la creazione. Ancora più ricca la Collector's Edition con la statuetta Difensore della Città, artbook The Art of Dying Light 2, custodia Steelbook, colonna sonora, wallpaper e fumetto digitale e la mappa.

Amazon

GameStop

Da GameStopZing è possibile prenotare Dying Light 2 in edizione standard per PS4, Xbox One e PC Windows. Le edizioni per console costano 70.98 euro mentre la versione fisica per PC ha un prezzo di 60,99 euro.