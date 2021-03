Dying Light 2, nessun problema nello sviluppo: è solo stato annunciato troppo presto

L'appuntamento è fissato per il prossimo 17 marzo , e anche noi, esattamente come voi, non vediamo l'ora di scoprire i progressi compiuti dagli sviluppatori in tutto questo tempo. Nel frattempo, i responsabili social della compagnia polacca hanno anche cercato di spegnere definitivamente le voci che parlavano di una lavorazione problematica . Rispondendo ad un messaggio preoccupato di un fan, hanno affermato: "La definizione di sviluppo infernale implica che la lavorazione si sia fermata, invece Dying Light 2 continua a fare progressi . Lo abbiamo annunciato troppo presto , ma lo sviluppo è ben lungi dal potersi definire problematico".

Afaik the definition of a dev hell requires the game to not make any development progress, while DL2 keeps moving forward, we announced the game too early but it's far from being in a dev hell :P — Dying Light (@DyingLightGame) March 12, 2021

Won't get canceled so you can remove that disappointment from your list my friend — Dying Light (@DyingLightGame) March 12, 2021