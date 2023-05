Dying Light 2: il prossimo Major Update lo renderà ancora più spaventoso

L'apocalisse open world di Dying Light 2 si farà ancora più cupa e terrorizzante: da qui ai prossimi mesi, Techland promette infatti di espandere e approfondire l'esperienza horror con un Major Update davvero ricco di contenuti.

Dalle colonne di TheGamer, il direttore di Dying Light 2 Tymon Smektala preannuncia l'arrivo di uno degli aggiornamenti più importanti dal lancio del survival horror a mondo aperto, un update che contribuirà a rendere decisamente più spaventosa l'esperienza da vivere in uno dei frangenti più rappresentativi del titolo, ovvero le fasi in notturna.

"L'horror fa parte del DNA di Dying Light, è uno dei suoi elementi costitutivi e perciò continueremo a mantenerlo e ad alimentarlo mentre portiamo avanti la serie", ha esordito Smektala prima di sottolineare che "il nostro prossimo aggiornamento, previsto per l'inizio dell'estate, si concentrerà esattamente su questo: stiamo intensificando e rendendo più spaventosa l'esperienza da vivere nel gameplay in notturna. Stiamo lavorando su ogni aspetto delle fasi in notturna del gioco, dalle meccaniche di gameplay agli effetti grafici e audio. Preparatevi perché ve la farete sotto nei pantaloni!".

A inizio anno, Techland ha festeggiato le 30 milioni di copie vendute dalla serie di Dying Light e riferito di essere al lavoro su una nuova esperienza fantasy, un impegno che però non distoglierà le attenzioni della compagnia dal supporto post-lancio di Dying Light 2.