Dying Light 2: su PS5 pesa la metà rispetto alla versione PS4

Il day one Dying Light 2 Stay Human è stato rotto, e sembra quindi che alcuni giocatori siano riusciti ad entrare anticipatamente in possesso della propria copia del gioco Techland. Alcuni di questi hanno rivelato un interessante dettaglio riguardante l'edizione PlayStation 5 del survival horror in prima persona.

Come potete osservare tramite il cinguettio che vi abbiamo riportato più in basso, Dying Light 2 in edizione next-gen per PS5 pesa soltanto 25.4GB. Si tratta di circa la metà dei dati che invece dovranno scaricare i possessori del gioco per PlayStation 4, con 50.9GB necessari di download. La redazione di GameSpot ha contattato un PR di Techland il quale ha confermato che sono effettivamente questi i numeri che potrete aspettarvi sulle console Sony, salvo patch di lancio che potrebbero essere introdotte last minute.

La versione Xbox Series X|S di Dying Light 2 pesa invece 35GB, mentre quella Steam 43GB. Al momento, non sono stati comunicati i dettagli riguardanti l'edizione Xbox One.

È evidente come il sistema integrato di input/output di PS5 e l'algoritmo custom di Xbox Series X|S legato alla gestione delle texture si siano rivelati fondamentali nel comprimere i file di gioco di Dying Light 2. Gli SSD delle console, inoltre, minimizzano la necessità di contenere dei duplicati in memoria, alleggerendo così ulteriormente il quantitativo di dati necessari in fase di download.

In attesa che il titolo faccia il suo esordio su PC e console il 4 febbraio, vi invitiamo a ripercorrere la storia del primo capitolo di Dying Light.