Dying Light 2 sarà pubblicato da Square-Enix, novità sul gioco all'E3 2019

Dopo l'ottima accoglienza ricevuta dal primo capitolo della serie open world a tema zombesco, Techland è attualmente al lavoro sul secondo capitolo di Dying Light, atteso all'uscita entro la fine del 2019.

Nel mentre si erano affidati alle mani di Warner Bros. Interactive Entertainment per la pubblicazione del primo episodio, gli sviluppatori polacchi di Techland hanno invece deciso di stringere una collaborazione con Square-Enix in vista del lancio di Dying Light 2. Al momento, comunque, sappiamo che l'editore nipponico si occuperà delle copie destinate al mercato americano, e non abbiamo certezza che lo stesso discorso valga anche per il territorio europeo.

Ciò che è certo è che in occasione dell'E3 2019 Square-Enix annuncerà delle succose novità sul titolo, che farà quindi la sua apparizione durante lo show personale della compagnia, in previsione martedì 11 giugno alle scomode ore 03:00 italiane.

Dying Light 2, che ricordiamo gode della collaborazione di un mostro sacro dell'industria videoludica quale Chris Avellone, è atteso al lancio su PC, PlayStation 4 e Xbox One entro il 2019. Nel corso di una recente intervista, il team di sviluppo ha lasciato intendere che il suo action-horror potrebbe fare il suo debutto anche durante la prossima generazione di console, quindi su PlayStation 5 e Xbox Scarlett.