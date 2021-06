Dying Light 2, qual è il significato del sottotitolo Stay Human? Parla il director

A pochi giorni dall'annuncio della data di lancio di Dying Light 2, con annesso primo video di gameplay, il World Director ha scambiato quattro chiacchiere con la redazione di IGN USA spiegando il significato del sottotitolo scelto da Techaland, "Stay Human", resta umano.

Stando a quanto affermato da Gerbaud, la questione può essere spiegata in due modi differenti. Innanzitutto, bisogna considerare che a Villedor, meglio conta come "La Città", sono tutti infetti. Ogni persona ha un biomonitor attorno al polso che monitora lo stato dell'infezione, incluso il protagonista. Si tratta di una vera e propria bomba ad orologeria, che può trasformare i giocatori in non-morti da un momento all'altro. Quindi, il primo obiettivo dell'avventura è quello di restare umani e fare di tutto per non soccombere alla malattia.

Il secondo punto di vista è relativo all'umanità del protagonista, intesa non in senso biologico, bensì etico. Cosa significa 'umano' nell'Età Moderna Oscura?", ci chiede Gerbaud. In base alle loro azioni, i giocatori potranno plasmare la propria storia, il destino proprio e delle altre persone, e il mondo circostante, che offrirà "un sacco di cose interessanti e storie commoventi" da vivere e scoprire.

Agirete in maniera fredda o vi farete guidare dal cuore? Potete guardare la featurette di IGN, che include anche diverse scene di gameplay, in cima a questa notizia. Dying Light 2 verrà lanciato su PlayStation 5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC il 7 dicembre. Se non lo avete ancora fatto, scoprite il nostro parere sul mondo in costante evoluzione di Dying Light 2.