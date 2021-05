Dying Light 2: quando esce? Ecco cosa sappiamo fino ad oggi

La campagna teasing di Dying Light 2 messa in atto nell'ultima settimana ha riacceso i riflettori sul gioco e sono in tanti a desiderare nuove informazioni su questo progetto, ponendosi nel mentre anche una domanda al momento senza una risposta precisa: quando esce Dying Light 2?

Tutto quello che sappiamo è che Dying Light 2 uscirà nel 2021, o almeno questo è quanto si è intuito dal brevissimo video gameplay pubblicato lo scorso maggio, al termine del quale appare proprio l'anno indicato. C'è da dire che non è del tutto chiaro se il 2021 si riferisca all'anno di lancio oppure al reveal di nuove informazioni.

Il fatto che Techland abbia iniziato a pubblicare nuovi video teaser e che la copertina di Dying Light 2 sia trapelata in anticipo sono due indizi che farebbero pensare ad una uscita del gioco prevista per quest'anno, con la campagna marketing che si appresta ad entrare nel vivo con reveal magari all'E3 di Los Angeles in programma a metà giugno.

Dying Light 2 arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, il gioco Techland è stato protagonista di un processo di sviluppo lungo e travagliato ma sembra che i lavori stiano per giungere al termine, ne sapremo di più probabilmente nel giro di poche settimane.