Dying Light 2: quando verrà mostrato il gameplay su PS4 e Xbox One? Ne parla Techland

Nonostante l'interesse suscitato dall'ultimo video di 15 minuti di Dying Light 2 per PC e console nextgen, in tanti si chiedono se la versione per PS4 e Xbox One sarà altrettanto immersiva e "affidabile". A tal proposito è intervenuto di recente il Community Manager di Techland, Uncy.

In uno dei suoi ultimi messaggi condivisi sui social, il rappresentante della casa di sviluppo polacca ha colto l'occasione offertagli per fare gli auguri ai fan di Dying Light e spiegare loro che Techland mostrerà presto le edizioni last-gen del secondo capitolo.

Come sottolinea lo stesso Uncy su Twitter, "abbiamo in programma di mostrare presto il gameplay della versione per console di vecchia generazione perché sappiamo perfettamente quanto possa essere importante per i nostri giocatori. Al momento non posso ancora condividere nessuna data specifica, ma potete aspettarvi che il gameplay di Dying Light 2 su PS4 e Xbox One venga mostrato nel mese di gennaio".

Con l'uscita di Dying Light 2 pianificata su tutte le piattaforme per il 4 febbraio, la speranza dei milioni di giocatori che possiedono una console last-gen è ovviamente quella di assistere quanto prima al gameplay della versione che sarà disponibile su PlayStation 4 e Xbox One, in modo tale da avere ulteriori elementi per valutare il preordine o l'acquisto day one dell'atteso survival horror a mondo aperto. Nel frattempo, vi invitiamo a leggere il resoconto della nostra ultima prova di Dying Light 2 tra combattimenti e parkour.