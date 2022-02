Dying Light 2: le recensioni premiano il titolo Techland con voti positivi

La pubblicazione della nostra recensione di Dying Light 2 Stay Human segna la scadenza dell'embargo del titolo Techland, il quale ha ricevuto un'accoglienza moderatamente calorosa da parte della critica internazionale.

Come avrete sicuramente visto nella nostra recensione del gioco, al quale Alessandro Bruni ha assegnato un 7.6, il gioco sembra avere alcuni problemi relativi alla rifinitura che avrebbero chiesto più tempo agli sviluppatori, sebbene non manchino buone trovate a livello di gameplay e una discreta longevità grazie alle numerose attività primarie e secondaria. Mentre stiamo scrivendo questa notizia, Dying Light 2 vanta su Metacritic una media di 79 su 100, indice che il titolo sia stato molto apprezzato dalla stampa e che siano davvero poche le recensioni con un voto pari o inferiore al 7, ovvero non considerate 'positive' sulla piattaforma.

Ecco di seguito alcuni dei voti assegnati al gioco Techland da parte della stampa internazionale:

App Trigger - 95/100

Attack of the Fanboy - 90/100

DualShockers - 90/100

Gamepressure - 85/100

GamingTrend - 85/100

Gamer Escape - 80/100

Press Start Australia - 80/100

Destructoid - 75/100

Hardcore Gamer - 70/100

Push Square - 70/100

VideoGamesChronicle - 60/100

In attesa che il gioco arrivi sugli scaffali di tutti i negozi fisici e digitali il prossimo venerdì 4 febbraio 2022, vi ricordiamo che il preload di Dying Light 2 è ora disponibile anche su PS4 e PS5.