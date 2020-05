Dying Light 2: ecco le replica del primo episodio di Most Wanted sul gioco Techland

Se per qualche ragione vi è sfuggito il primo episodio di Most Wanted su Dying Light 2, andato in onda questo pomeriggio, sappiate che è ora disponibile la replica sul nostro canale YouTube.

Nel caso in cui foste curiosi di dare un'occhiata al nostro nuovo format, durante il quale rivediamo tutto il materiale pubblicato in passato sui giochi più attesi del momento, potete quindi cliccare play sul video allegato alla notizia e ripercorrere la lunga storia di Dying Light 2 (rinvii compresi) in compagnia dei nostri Francesco Fossetti e Alessandro Bruni. Nel corso della live abbiamo infatti rivisto tutti i filmati di gameplay pubblicati negli scorsi mesi, incluso il lunghissimo video dell'E3 2019.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che nel corso dei prossimi giorni ci saranno nuove puntate di questo format sul canale Twitch di Everyeye: domani, mercoledì 20 maggio 2020, alle ore 17:00 andrà in onda un episodio dedicato a Watch Dogs Legion e giovedì, 21 maggio 2020, alla stessa ora ce ne sarà uno incentrato su Cyberpunk 2077.

Non dimenticate che in questo periodo d'emergenza da Covid-19 il nostro calendario delle dirette su Twitch è pieno zeppo di appuntamenti e proprio mentre stiamo scrivendo è in onda il nuovo episodio di Wesa Land in compagnia di Fossa e Sabaku No Maiku.