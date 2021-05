Dying Light 2 riceve un nuovo teaser a poche settimane dall'E3 2021

Dopo aver soddisfatto molte delle curiosità dei fan in trepidante attesa con una paio di sessioni di domande e risposte, i ragazzi di Techland hanno avviato una nuova campagna promozionale per Dying Light 2, il tutto a pochissime settimane dall'E3 2021, l'evento videoludico più atteso dell'anno...

Poche ore fa lo studio di sviluppo polacco ha pubblicato il terzo teaser di Dying Light 2, che ha aggiunto un nuovo tassello ad una frase che ora recita "Are You Dying 2". Non sappiamo dove stanno cercando di andare a parare (stasera ci aspettiamo un nuovo teaser), ma una cosa è certa: anche con pochissimi secondi a disposizione, stanno rievocando egregiamente le atmosfere del titolo mettendone in mostra il ciclo giorno notte. Tutte le clip condivise finora cominciano con una visuale su un muro invaso dalla vegetazione e con sopra scritto "Save the City", mentre in sottofondo si ode il canto di un uccello, per poi virare in notturna e mostrare la frase che sta prendendo forma teaser dopo teaser.

Questa misteriosa campagna promozionale è cominciata a pochissime settimane dall'evento videoludico più atteso dell'anno, l'E3 2021, che prenderà il via il prossimo 12 giugno. A questo punto, la presenza di Dying Light 2 alla fiera losangelina ci appare assai probabile.

Grazie alle sessioni AMA dei giorni scorsi, abbiamo scoperto tante informazioni sulla mappa, il rampino e i mostri di Dying Light 2. Techland ha inoltre svelato che, nonostante l'avventura sarà ambientata in un luogo diverso e molti anni dopo il primo episodio, le azioni compiute da Kyle Crane avranno un peso molto importante nell'economia della narrazione.