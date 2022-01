Dying Light 2, dove eravamo rimasti? Ecco il riassunto della storia di Dying Light!

Nonostante il rinvio della versione Cloud di Dying Light 2: Stay Human per Nintendo Switch, è ormai prossimo il momento in cui il pubblico potrà testare il titolo su PC e console Sony e Microsoft.

Con il Day One in programma per il mese di febbraio 2022, Dying Light 2: Stay Human è pronto ad avvolgere nuovamente il pubblico tra gli scenari post-apocalittici dipinti da Techland. Ma dove eravamo rimasti esattamente con la storia della saga? In vista dell'uscita imminente del secondo capitolo, quello attuale rappresenta senza dubbio il momento migliore per riprendere le fila della vicenda, là dove la narrazione del primo capitolo si era interrotta.

Per venire in aiuto dei giocatori ansiosi di metter mano a Dying Light 2: Stay Human, il nostro Antonello "Kirito" Bello è tornato a immergersi tra gli avvenimenti principali del primo Dying Light. Il suo viaggio a ritroso nel tempo si è poi tradotto in un ricco video riassunto dedicato all'opera Techland, che potete visionare direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye. Nel filmato, ripercorriamo l'intera vicenda narrata nel primo Dying Light, inclusi gli eventi raccontati dal DLC The Following. Siete pronti a rimettervi in pari con la storia del titolo?