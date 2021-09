Dying Light 2 rinviato, uscirà nel 2022: ecco la nuova data di lancio

Techland ha annunciato il rinvio di Dying Light 2: il sequel di uno dei giochi più venduti degli ultimi anni non uscirà a dicembre come inizialmente previsto ma arriverà circa due mesi dopo, il 4 febbraio 2022.

Il team sottolinea come il gioco sia completo e lo sviluppo praticamente terminato, lo studio ha però bisogno di più tempo per il playtest, così da assicurarsi che tutto funzioni nel migliore dei modi una volta lanciato il gioco, senza bug o problemi tecnici che possano rovinare l'esperienza al pubblico.

Dying Light 2 non uscirà quindi il 7 dicembre 2021 ma arriverà dopo Natale, come detto il 4 febbraio 2022, mese che si preannuncia a questo punto piuttosto pieno considerando anche il lancio di Horizon Forbidden West e altri giochi di rilievo.



Techland si scusa per questo ritardo ma dopo attente analisi la compagnia ha preferito annunciare il rinvio per rispettare gli alti standard qualitativi dell'azienda e per non deludere il pubblico che da anni aspetta un sequel di Dying Light. Prima del lancio ci sarà sicuramente modo di vedere nuovamente il gioco in azione con trailer e gameplay, il tempo extra come detto verrà riservato alla fase di polishing per sistemare al meglio tutti gli aspetti del progetto.