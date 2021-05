Dying Light 2: rivelato il peso, il gioco avrà ray tracing, microtransazioni e cross-play

Dopo aver scoperto che il titolo permetterà di effettuare l'upgrade gratis su PS5 e Xbox Series X|S, continano ad arrivare nuove informazioni riguardanti il promettente Dying Light 2, seguito della serie open world in prima persona a base di zombie.

Nelle ultime ore, è stata caricata la pagina di Dying Light 2 sul Microsoft Store, all'interno della quale vengono riportati i dettagli riguardo il file di download del gioco. A quanto pare il titolo peserà circa 60GB in totale, un quantitativo di dati abbastanza impegnativo ma che non si avvicina in alcun modo ai numeri record di giochi come Call of Duty Modern Warfare o Hitman 2.

La pagina cita anche il supporto al Ray Tracing e al "cross-play co-op su Xbox". Quest'ultima informazione, seppur mai discussa da Techland fino ad ora, sembra essere confermata per tutte le piattaforme di riferimento dalla descrizione dell'ESRB, che ha recentemente classificato con una valutazione "Mature" il gioco. Inoltre, stando sempre alle informazioni diffuse dall'ente nordamericano, Dying Light 2 includerà la possibilità di effettuare microtransazioni, probabilmente in merito all'ottenimento di skin e altri oggetti cosmetici. Anche in questo caso, tuttavia, la software house polacca non si è ancora espressa pubblicamente.

Dying Light 2 sarà pubblicato nei formati PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One il 7 dicembre 2021. Per scoprire tutte le novità sull'open world di Techland, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Dying Light 2.