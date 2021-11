Dying Light 2: Rosario Dawson si racconta nel nuovo video diario

Gli sviluppatori di Techland pubblicano un nuovo approfondimento su Dying Light 2 dedicato a Rosario Dawson: nel filmato, l'attrice hollywoodiana si racconta per offrire degli spunti di riflessione sul personaggio di Lawan, la guerriera che interpreterà nell'open world a tinte horror in uscita a febbraio.

Nell'ultimo filmato propostoci dalla software house polacca , il Lead Game Designer Tymon Smektala rimarca l'impegno profuso da Rosario in questo progetto, spiegando come la collaborazione con l'attrice americana abbia contribuito in maniera determinante alla definizione del personaggio di Lawan.

Smektala sottolinea infatti come "Lawan è una guerriera davvero speciale. Ne ha passate tante nella sua vita e capisce che ogni scelta porta sempre a delle conseguenze. La cosa più sorprendente di Lawan è che ogni decisione che prende riesce a renderla sempre più forte e sicura di sé. Agisce sempre con audacia ed è pronta a pagare il prezzo delle sue azioni, ma sa anche trovare il momento opportuno per tirarsi indietro. Si tratta perciò di un personaggio molto complesso".

Nel corso dell'avventura, il nostro alter-ego interagirà più volte con Lawan: gli incontri con la guerriera interpretata da Rosario Dawson saranno fondamentali per determinare il corso degli eventi. A giudicare dalle parole pronunciate da Dawson e dall'esponente di Techland, Lawan potrebbe avere un ruolo di primaria importanza nel City Alignment System di Dying Light 2. Per averne la controprova, non ci resta che attendere fino al 4 febbraio e tuffarci nelle atmosfere post-apocalittiche di Dying Light 2 Stay Human su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S e in versione Cloud su Nintendo Switch.