Dying Light 2: scoperto un easter egg che cita Star Wars e DOOM

Mentre Techland festeggia il primo milione di copie vendute di Dying Light 2 Stay Human, i giocatori continuano a scoprire gli easter egg nascosti in giro per Villedor dal team di sviluppo.

Gli utenti hanno infatti scovato un segreto molto complesso, la cui attivazione richiede un bel po' di tempo e dedizione. Dopo aver raccolto una serie di papere di gomma in svariati luoghi della mappa, i giocatori possono recarsi nel sotterraneo di un grosso edificio e completare una sorta di rituale che permette di aprire un varco demoniaco in stile DOOM. Al termine di questo procedimento, al nostro Nottambulo verrà dato in dono un progetto molto particolare, dal momento che il suo utilizzo gli consente di usare la Forza proprio come fa Darth Vader in Star Wars. Come potete vedere anche nel filmato in calce alla notizia, il quale mostra anche i passaggi da seguire per attivare l'easter egg, sarà possibile andare in giro per la mappa ed eliminare i Rinnegati con i poteri della Forza.

Prima di lasciarvi al filmato con tutti i dettagli sul segreto, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche il trucco per guadagnare soldi infiniti facilmente in Dying Light 2 Stay Human, così da sbloccare uno dei trofei/obietti più ostici.