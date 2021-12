Dying Light 2: i segreti dell'interfaccia e delle opzioni di accessibilità

Techland ha pubblicato la quinta clip della serie di video diari Dying 2 Know More dedicati allo sviluppo di Dying Light 2: il nuovo filmato si concentra sull'interfaccia, sull'esperienza utente e sulle opzioni di accessibilità.

A discutere di questo aspetto del gioco è la responsabile della UI/UX Agata Sykuła, nel video viene confermata la possibilità di modificare e personalizzare l'interfaccia in base alle proprie esigenze, ad esempio mostrando o nascondendo determinati indicatori su schermo.

Techland ha sviluppato una interfaccia dinamica capace di adattarsi alle varie situazioni di gioco, ad esempio le indicazioni legate a determinate missioni compariranno solamente quando queste sono attive e non resteranno fisse sullo schermo. In linea generale lo studio ha apportato delle migliorie rispetto all'interfaccia del precedente Dying Light con l'obiettivo di garantire ai giocatori la massima libertà di scelta e personalizzazione, con un layout comunque familiare ma estremamente modificabile sotto ogni aspetto.

Per l'occasione Techland ha anche pubblicato un video di auguri di Natale ricordando a tutti che Dying Light 2 uscirà il 4 febbraio 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch in una speciale versione Cloud come accaduto nel caso di Guardiani della Galassia, Control di Remedy e Resident Evil 7 Biohazard di Capcom.