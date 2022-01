Dying Light 2, sei un mostro o un essere umano? Spunta lo spettacolare murales

Se avete ripassato la storia completa di Dying Light, siete pronti per muovere i vostri primi passi nel pericoloso mondo di Dying Light 2: riuscirete a restare umani o soccomberete alla violenza che vi circonda?

Questa è la domanda che Techland propone al pubblico in una simpatica iniziativa promozionale dedicata alla sua nuova creazione. A pochi giorni dal lancio del titolo, nel traffico urbano ha fatto la sua comparsa uno spettacolare murales a tema Dying Light 2: Stay Human. Realizzato in parte con vernice speciale in grado di reagire all'illuminazione a raggi UV, quest'ultimo muta aspetto a seconda dell'ora del giorno. Di notte, l'attivazione di una speciale lampada ne causa infatti la trasformazione.

Per presentare il risultato finale del processo creativo e mostrare parte del dietro le quinte, Techland ha pubblicato un interessante making of, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Con il giorno riservato agli esseri umani, il calare della notte è invece il momento in cui mostri e creature inquietanti si preparano a ghermire gli incauti viaggiatori indifesi: riuscirete a salvarvi o sceglierete di unirvi a loro?



In attesa dell'uscita fissata per il prossimo 4 febbraio 2022, vi ricordiamo che il team di sviluppo ha già condiviso le prime informazioni sul supporto post lancio a Dying Light 2: Stay Human.