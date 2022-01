Dying Light 2 e Skill Tree: le abilità di Combattimento e Parkour in video

In vista dell'ultimo evento di Dying Light 2 che verrà trasmesso in streaming giovedì 13 gennaio dalle ore 21:00 italiane, i ragazzi di Techland ci mostrano alcune delle abilità di Combattimento e Parkour da sbloccare nelle Skill Tree del loro ambizioso survival horror a mondo aperto.

Il reveal del doppio albero dei potenziamenti di Dying Light 2 tra Combattimenti e Parkour avviene con un'eloquente infografica animata che svela, appunto, le abilità più utili da acquisire per rendere meno ardua l'esplorazione della City e la battaglia con i non-morti e le gang di criminali che infestano la mappa.

Scorrendo il video possiamo ammirare anche degli spezzoni di gameplay inediti che mostrano i benefici offerti dallo sblocco di abilità come l'immancabile Wall Running, la parata perfetta, l'attacco ad area con l'utilizzo delle armi più pesanti e la "corsa caricata" per farsi strada tra le orde di nemici.

Il lancio di Dying Light 2 è previsto per il sempre più prossimo 4 febbraio su PC e console con tanto di versione ottimizzata su PlayStation 5 e Xbox Series X/S e di edizione Cloud da fruire in streaming su Nintendo Switch. Per un approfondimento ulteriore, qui trovate 15 minuti di gameplay di Dying Light 2 tra esplorazione e combattimenti.