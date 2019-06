Dying Light 2 somiglierà a Game of Thrones, secondo Techland

Gli autori di Techland giocano coi sentimenti dei milioni di appassionati di Game of Thrones rimasti orfani della loro serie preferita dopo la conclusione dell'ottava e ultima stagione decidendo, con un esercizio di sintesi piuttosto ardito, di accostare Dying Light 2 all'epopea fantasy del Trono di Spade.

Interpellato dai colleghi di WCCFTech sulle ambizioni nutrite dagli sviluppatori polacchi per il secondo capitolo della loro iconica serie action horror a mondo aperto, il Lead Game Designer Tymon Smektala ha spiegato che la storia di Dying Light 2 avrà parecchi punti in comune con l'impostazione data dagli autori di Game of Thrones alle fazioni che animano i Sette Regni.

"Finora abbiamo rivelato le due fazioni più importanti, gli Scavengers e i Peacekeepers", esordisce Smektala spiegandoci che "entrambe sono una forza da non sottovalutare poichè entrambe, a modo loro, governano la città e hanno un'idea diversa di come vogliono sopravvivere. I Peacekeepers vogliono la morte di tutti gli Infetti mentre gli Scavengers preferiscono costruire rifugi sicuri escludendo la propria civiltà dagli Infetti e da chi non vuole farne parte. Si può essere d'accordo con l'una o con l'altra fazione, ma entrambe hanno anche un sacco di segreti sporchi che ti faranno guardare il mondo da una prospettiva completamente diversa".

Proprio come per i regni che si contendono il Trono di Spade, anche nell'universo post-apocalittico di Dying Light 2 le trame ordite dalle fazioni che vogliono controllare la città contribuiranno ad arricchire l'impasto narrativo del titolo, o almeno questo è quanto ci promette lo sviluppatore capo di Techland aggiungendo che "questo è solo l'inizio, dato che nel mondo di Dying Light 2 ci sono molte altre fazioni più piccole che cercano di prosperare nell'ombra tramando contro le altre fazioni principali. Sarà una configurazione politica piuttosto complessa, quasi come in Game of Thrones. E non, non esiste un sistema di reputazione nel gioco, non vogliamo che tu raccolga dei punti, vogliamo farti prendere delle decisioni reali in un contesto narrativo realistico".

La data di lancio definitiva di Dying Light 2 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, con ogni probabilità, verrà annunciata nelle convulse giornate dell'E3 2019, magari durante il PC Gaming Show che si terrà lunedì 10 giugno alle ore 19:00 italiane o nella conferenza E3 di Square Enix alle 3 di notte dell'11 giugno.