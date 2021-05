Dying Light 2: spunta un misterioso teaser, annuncio in arrivo?

Nel corso delle ultime ore è stato pubblicato sull'account Twitter ufficiale di Dying Light 2 un misterioso post che, stando ai fan della serie, potrebbe non essere altro che un teaser di un imminente annuncio.

Il teaser in questione mostra una parete illuminata dal sole con su scritto "Save the City", ma al calare delle tenebre viene evidenziata quella che sembra essere la prima parte di un messaggio nascosto, ovvero "Are". Nei commenti, tra i quali troviamo anche quello dell'ormai celebre insider GermanStrands, sono in molti a pensare che il messaggio completo sia "Are you ready?" e si riferisca alla possibile partecipazione di Techland all'E3 2021, evento durante il quale potremmo assistere ad una nuova presentazione del gameplay e, perché no, all'annuncio della data d'uscita definitiva. Per scoprire quale sia il messaggio completo è probabile che dovremo attendere che il profilo social della serie pubblichi i restanti filmati che andranno a comporre il resto della frase.

Nel frattempo vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa vi abbiamo parlato di personaggi, fazioni e dettagli sull'open world di Dying Light 2 grazie ai dettagli emersi dall'ultimo AMA di Techland. Sapevate che in Dying Light 2 non ci saranno veicoli e armi da fuoco?