Dying Light 2: spunta online l'elenco completo dei Trofei in italiano

State aspettando Dying Light 2 e siete curiosi di scoprire quanto sia difficile conquistare il Platino in seguito alle dichiarazioni di Techland sulla longevità del gioco? Sappiate allora che proprio nelle ultime ore è trapelata sul web a lista completa degli obiettivi.

Il gioco propone un totale di 58 Trofei da conquistare, incluso il più ambito, ovvero il Platino. Per ottenere il massimo riconoscimento dovrete conquistare prima un trofeo d'oro, otto trofei d'argento e 48 trofei di bronzo. Per quanto la stragrande maggioranza delle sfide da completare per sbloccare questi obiettivi non contenga alcun indizio sulla storia principale, è inevitabile che la descrizione di alcuni di essa possa fornire qualche indizio sulla trama e, di conseguenza, vi invitiamo a non scrutare la lista se non volete alcun tipo di anticipazione su Dying Light 2, soprattutto su quelle che sono le meccaniche di gameplay.

Prima di lasciarvi al lungo elenco, interamente in italiano, vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali il prossimo 5 febbraio 2022 nelle versioni PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

Sapevate che, stando alle promesse di Techland, la versione Xbox One di Dying Light 2 sarà mostrata presto al pubblico?