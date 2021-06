Dying Light 2 Standard e Deluxe Edition in preordine su Amazon

Dying Light 2 è in arrivo il 7 dicembre ed è preordinabile su Amazon in versione PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series X e PC, vediamo assieme contenuti e prezzi delle diverse versioni in preordine.

Nel famoso store online è preordinabile in 2 differenti versioni: Standard e Deluxe Edition. Entrambe le edizioni, se preordinate, prevedono il Reload Package, contenente il costume Reload, skin arma Reload e skin parapendio Reload.

L'edizione Deluxe, in aggiunta alla Standard Edition, include l'accesso a un DLC storia che sarà disponibile nei mesi successivi all'uscita, Steelbook, talismani esclusivi per arma, costume Legendary, skin arma Legendary, skin parapendio Legendary, wallpaper pronti per la stampa, fumetto digitale, artbook e colonna sonora digitale. Di seguito i link ai preordini:

Standard Edition:

Deluxe Edition:



L'edizione standard è in preordine a 70,98 euro per tutte le console sopraelencate, l'edizione Deluxe invece è in preordine a 89,99 euro per PlayStation 4, Xbox One e Series X o 79,99 euro per PC. Infine vi ricordiamo che su Amazon è ancora attiva la promozione che prevede 6 euro di buono sconto ricaricando l'account di almeno 90 euro, applicabile anche in i giochi in preordine e in tutte le offerte che vi segnaliamo.