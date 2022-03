Dying Light 2 Stay Human Collector's Edition in super offerta su Amazon

Ottima promozione su Amazon per recuperare la Collector's Edition di Dying Light 2 Stay Human, uscita il 4 febbraio di quest'anno e ora in offerta in edizione PlayStation 4 a soli 169,98 euro, con lo sconto del 26% dal prezzo di listino di 229,99 euro. Scopriamo assieme i contenuti di questa ricca edizione del gioco.

La Collector's Edition include:

Steelbook

Artbook

Statuetta "Difensore della città" con lampada UV

Torcia UV

Mappa della città

3 cartoline

Pacchetto adesivi "Voce della città"

Lettera di ringraziamento dal nostro direttore creativo

i contenuti della Deluxe Edition (DLC storia, Talismani per arma, Costume, Skin arma e Skin parapendio "Legendary", Wallpaper pronti per la stampa, Fumetto digitale, Artbook digitale e Colonna sonora digitale)

Le edizioni per PC, Xbox One e Series X sono esaurite, la versione per PlayStation 5 è disponibile a questo link al prezzo di listino di 229,99 euro.

Su Amazon sono inoltre disponibili le edizioni Standard del gioco, tutte scontate dal prezzo di listino di 69,99 euro, la versione per PC è in offerta a 49,99 euro, l'edizione PlayStation 4 a 59,98 euro, quella per PlayStation 5 al super prezzo di 51,99 euro ed infine la versione per Xbox One e Series X a 59,98 euro.