Dying Light 2 Stay Human: ecco quanto pesa la versione PS5

Ci separano ormai solo pochi giorni dalla data di lancio di Dying Light 2: Stay Human e, a pochissime ore dalla diffusione dell'elenco completo dei trofei, ecco che spunta sui social anche tutto quello che c'è da sapere sul peso del gioco Techland.

È quasi superfluo dire che a svelare queste informazioni è stato il sempre ben informato account Twitter PlayStation Game Size, che ha colpito ancora dopo aver scrutato attentamente nel database Sony. Stando all'ultimo tweet del profilo social, la versione PlayStation 5 del titolo avrà un peso leggermente differente in base alla regione. Sembrerebbe che al day one scaricheremo la versione 01.001.000 del titolo (probabilmente comprensiva di patch del day one) e il peso per noi giocatori europei sarà di 30,860 GB. Gli americani dovranno invece liberare 32,500 GB sui loro SSD, invece i più fortunati saranno gli utenti tedeschi, la cui versione del gioco avrà un peso di soli 24,846 GB. Stranamente il post non contiene dettagli in merito al preload, ma è probabile che l'assenza di tali informazioni sia dovuta al classico avvio dei download 48 ore prima del lancio ufficiale.

In attesa di scoprire il peso del gioco sulle altre piattaforme, vi ricordiamo che Techland ha promesso 5 anni di espansioni e update per Dying Light 2.