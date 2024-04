Dying Light 2 Stay Human per PS5: a questo PREZZO è UN AFFARE

Esistono tante motivazioni dietro alla quali dovreste dare una chance all'ultima iterazione dello studio di sviluppo Techland. Una di queste, oggi, è il suo prezzo aggressivo: un minimo storico che porta il survival horror in prima persona, nella sua versione per PS5, ben al di sotto dei 20€.

Dal prezzo di listino con cui si è presentato sul mercato nel 2022 sono stati tagliati oltre 50€. Oggi il minimo storico di Dying Light 2 Stay Human vi da l'opportunità di immergervi nella capitale europea fittizia di Villedor, dove sarete chiamati a combattere orde di zombie assetati di sangue, ma soprattutto a sopravvivere cercando disperatamente una fonte luminosa a cui aggrapparvi per scacciare il pericolo.VAI SUBITO ALL'OFFERTA

Tra i protagonisti dell'esperienza videoludica troviamo una Rosario Dawson, che presta il volto a Lawan, co-protagonista delle avventure horror in quel di Villedor. Nel video diario di Dying Light 2 in cui si racconta, l'attrice statunitense spiega quanto il suo personaggio sia complesso e mosso da uno spirito di guerriera. L'offerta, disponibile su Amazon, potrebbe concludersi da un momento all'altro riportando il prezzo del gioco ben al di sopra del minimo storico. Vi consigliamo quindi di affrettarvi qualora voleste approfittare della scontistica.

