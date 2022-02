Dying Light 2 ha superato il milione di copie su Steam, Techland lavora a nuovi update

Come annunciato da Techland, Dying Light 2 ha conquistato tre milioni di persone nel primo weekend, almeno un milione delle quali su PC stando ai dati diffusi da SteamSpy e riportati da DSOGaming.

Le stime non sono troppo precise e sono basate su coloro che possiedono effettivamente il gioco nella propria libreria ma ad esempio SteamSpy non conta i giocatori che hanno deciso di mantenere privati i propri acquisti su Steam. Teoricamente, sottolinea DSOGaming, Dying Light 2 potrebbe presto raggiungere il traguardo dei due milioni di download dal marketplace di Valve.

La scorsa settimana Techland ha pubblicato la prima patch per la versione PC di Dying Light 2 e nuovi fix sono in arrivo come confermato da Dawide Lubryka ai microfoni di GameReactor, l'animatore e grafico 3D rivela che i ragazzi dello studio sono esausti dopo il lancio del gioco ma nonostante questo stanno continuando a lavorare su nuovi aggiornamenti e bug fix per risolvere i problemi segnalati dalla community.

Nonostante l'enorme mole di lavoro per le prossime patch di Dying Light 2, Techland è soddisfatta dell'accoglienza riservata al gioco e il team ribadisce come questo sia solamente l'inizio, Dying Light 2 continuerà ad essere supportato ancora a lungo e nel corso del viaggio non mancheranno le sorprese.